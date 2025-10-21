Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Eiskalte Lügen

SAT.1Staffel 4Folge 766
Eiskalte Lügen

Eiskalte LügenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 766: Eiskalte Lügen

46 Min.Ab 12

Alfons wird beschuldigt, zusammen mit Theresa und einem unbekannten Dritten einen Geldtransporter überfallen zu haben - bei dem Überfall kam ein Mensch ums Leben. Die Angeklagten behaupten, sich nicht zu kennen, von dem Dritten fehlt jede Spur. Wer war wirklich an dem Überfall beteiligt? Und wieso wurden das Geld und Tatwaffe in Alfons' Garten gefunden?

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

