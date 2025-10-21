Richter Alexander Hold
Folge 766: Eiskalte Lügen
46 Min.Ab 12
Alfons wird beschuldigt, zusammen mit Theresa und einem unbekannten Dritten einen Geldtransporter überfallen zu haben - bei dem Überfall kam ein Mensch ums Leben. Die Angeklagten behaupten, sich nicht zu kennen, von dem Dritten fehlt jede Spur. Wer war wirklich an dem Überfall beteiligt? Und wieso wurden das Geld und Tatwaffe in Alfons' Garten gefunden?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick