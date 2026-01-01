Richter Alexander Hold
Folge 772: Schließfach 177
45 Min.Ab 12
Gero ist angeklagt, gemeinsam mit seinem Komplizen Steffen eine Bank überfallen und ein Schließfach ausgeräumt zu haben - dabei tötete er seinen Komplizen und schoss einen Bankkunden an. Ist Gero wirklich der Bankräuber oder schlitterte er aus Pech in dieses Verfahren, weil er das Fluchtauto geklaut hat? Welche Rolle spielt die Bankangestellte Nicole?
