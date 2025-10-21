Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 808
45 Min.Ab 12

1. Fall: Der 17-jährige Schüler Marc soll in der Garderobe seiner Schule eine Rohrbombe versteckt und gezündet haben - eine Schülerin wurde verletzt. Wollte jemand die Abschlussprüfung verhindern? 2. Fall: Ralph ist angeklagt, einer Krankenschwester in der Tiefgarage aufgelauert und von ihr Aufputschmittel verlangt zu haben. Wollte der Leukämiekranke damit seine Arbeitsleistung verbessern?

