Richter Alexander Hold
Folge 1098: Verhängnisvoller Badeurlaub
45 Min.Ab 12
Die 16-jährige Isabel soll das Geschäft, in dem ihr Stiefvater arbeitet, in Brand gesetzt haben - der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Wollte sie ihn töten, weil sie sich von ihrer Mutter seit deren Hochzeit mit dem Algerier vernachlässigt gefühlt hat? Oder war es ein Landsmann des Opfers, der noch eine Rechnung mit ihm offen hatte?
