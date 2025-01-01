Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Mondsüchtig

SAT.1Staffel 6Folge 1103
Mondsüchtig

MondsüchtigJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1103: Mondsüchtig

45 Min.Ab 12

Der Streetworker Tom wurde erstochen - hat ihn Bettina umgebracht, weil er sich von ihr getrennt hat und sie auf die Straße setzen wollte? Die Angeklagte bestreitet die Trennung und behauptet, zur Tatzeit geschlafen zu haben. Tom hatte es sich allerdings auch zur Aufgabe gemacht, Beweise gegen Drogendealer zu sammeln und an die Polizei weiterzuleiten ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen