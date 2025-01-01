Richter Alexander Hold
Folge 1119: Das Geständnis
45 Min.Ab 12
Der Kellner Benjamin soll seinen Kollegen Erik umgebracht haben. Dieser hatte den Angeklagten offenbar zuvor dabei erwischt, wie er mit einem elektronischen Lesegerät die Kreditkarten der Kunden kopiert hatte. Musste Erik sterben, weil er seinen Kollegen verraten wollte, oder hatte er noch andere Feinde? Vor Kurzem kam der Verdacht auf, dass er ein junges Mädchen sexuell belästigt haben soll ...
