Richter Alexander Hold

Frisörtratsch

SAT.1Staffel 6Folge 1134
Frisörtratsch

Richter Alexander Hold

Folge 1134: Frisörtratsch

45 Min.Ab 12

Hat der Angeklagte die Friseurin Yvonne tatsächlich mit einem Golfschläger verprügelt und ihr dabei die Zähne ausgeschlagen? Der Auslöse für die Tat soll ein Gerücht gewesen sein, das Yvonne verbreitet hat. Demnach soll er angeblich seine Oma getötet haben, um an ihr Erbe zu gelangen. Seine Frau Johanne gibt ihm ein wasserdichtes Alibi. Bleibt noch die Frage zu klären, was der kriminelle Freund der Friseurin mit der ganzen Sache zu tun hat ...

SAT.1
