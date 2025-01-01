Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schlechte Presse

SAT.1Staffel 6Folge 1155
Schlechte Presse

Richter Alexander Hold

Folge 1155: Schlechte Presse

45 Min.Ab 12

Gregor ist angeklagt, seine Freundin Laura im Affekt getötet zu haben. Wie ein Abschiedsbrief annehmen lässt, wollte sich die junge Frau von ihm trennen. Wollte der Angeklagte sie umstimmen, und es kam dabei zu einem tragischen Streit? Aber Gregor behauptet, sie wollte ihn sogar heiraten. Oder war Lauras Abschiedsbrief an ihre Adoptivmutter gerichtet?

