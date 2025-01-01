Richter Alexander Hold
Folge 1204: Der bestohlene Tote
45 Min.Ab 12
Die Studentin Kerstin soll ihren vermögenden Ziehvater Werner nach einem Asthmaanfall tot aufgefunden und ihm bei der Gelegenheit Bargeld, Schmuck und die Uhr gestohlen haben. Hatte sie Angst im Testament leer auszugehen, da sie rein rechtlich nicht zur Familie gehörte? Oder ist Werners mehr als 35 Jahre jüngere Lebensgefährtin die Täterin?
