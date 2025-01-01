Richter Alexander Hold
Folge 1220: Hausverbot im Gericht
44 Min.Ab 12
Mario ist angeklagt, Andreas, den Küchenchef eines Hotels, mit einer gusseisernen Pfanne erschlagen zu haben - Andreas soll Marios Schwester, die auch in der Küche arbeitete, über Wochen hinweg schikaniert und dafür gesorgt haben, dass sie ihren Job verlor. Oder wurde der tyrannische Koch von einem seiner zahlreichen Feinde umgebracht?
