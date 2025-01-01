Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jugendsünden

SAT.1Staffel 7Folge 1209
45 Min.Ab 12

Die beiden Achtklässler Dennis und Sebastian bekamen einen Schulverweis, weil die Schülersprecherin Janina dem Rektor verraten hat, dass die beiden geschwänzt haben. Haben die Jungs daraufhin Rache geschworen? Als sich Janina nämlich heimlich mit dem Schüler Timo im Geräteschuppen der Schule versteckte, sollen die beiden die Tür versperrt und davor ein Feuer gelegt haben...

SAT.1
