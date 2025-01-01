Richter Alexander Hold
Folge 1210: Der Teufel und sein Weib
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte Lutz lebt in einem Wohnheim für vorbestrafte Jugendliche. Er wird beschuldigt, seine Wohltäterin Christine Bergmann mit einem Telefonkabel erdrosselt zu haben, weil die verheiratete Frau seine Liebe nicht erwiderte. Aber war er wirklich in der Lage, ausgerechnet die Frau zu töten, die seinem verkorksten Leben wieder einen Sinn gab?
