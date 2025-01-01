Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Teufel und sein Weib

SAT.1 Staffel 7 Folge 1210
Der Teufel und sein Weib

Folge 1210: Der Teufel und sein Weib

45 Min. Ab 12

Der Angeklagte Lutz lebt in einem Wohnheim für vorbestrafte Jugendliche. Er wird beschuldigt, seine Wohltäterin Christine Bergmann mit einem Telefonkabel erdrosselt zu haben, weil die verheiratete Frau seine Liebe nicht erwiderte. Aber war er wirklich in der Lage, ausgerechnet die Frau zu töten, die seinem verkorksten Leben wieder einen Sinn gab?

