Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Liebe siegt immer

SAT.1Staffel 7Folge 1215
Die Liebe siegt immer

Die Liebe siegt immerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1215: Die Liebe siegt immer

45 Min.Ab 12

Die Türkin Meral soll ihren Chef, der gleichzeitig auch der Vater ihres Freundes Daniel ist, in einen LKW eingesperrt und ihm 10.000 Euro gestohlen haben. Der Unternehmer wollte Meral eigentlich das Geld dafür bezahlen, dass sie die Finger von seinem Sohn lässt, doch sie ließ sich nicht auf den Deal ein. Hat sie das Geld später trotzdem genommen, um mit Daniel endlich abhauen zu können?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen