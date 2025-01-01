Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besserJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1208: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
46 Min.Ab 12
Annabell hat früher im Gefängnis eine Art Lebensberatung für Häftlinge abgehalten. Dabei lernte sie den damaligen Häftling Lothar kennen, mit dem sie jetzt einen Hotelsafe ausgeräumt haben soll. War die gelangweilte Hausfrau auf der Suche nach Abenteuern und brauchte das Geld, um sich ihre Träume zu erfüllen?
