Richter Alexander Hold
Folge 1225: Die Flirtschule
46 Min.Ab 12
Brigitte und Monika werden beschuldigt, einen Sprengstoffanschlag auf die Besitzerin einer Flirtschule verübt zu haben - die Frau überlebte schwer verletzt. Wollten sich die beiden ehemaligen Kursteilnehmerinnen rächen, weil sie sich von der Flirtlehrerin gedemütigt und abgezockt fühlten oder ist ein dubioser Kreditgeber der Attentäter?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick