Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Das Goldkehlchen

SAT.1Staffel 7Folge 1235
Das Goldkehlchen

Das GoldkehlchenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1235: Das Goldkehlchen

45 Min.Ab 12

Denise soll die Fahrradreifen ihres Ex-Freundes Marcel zerstochen und ihn anschließend mit einer Säurebombe beworfen haben. Er ist sich sicher, dass sie die Tat aus Rache verübt hat: Um sie "rumzukriegen", gab er sich als Musikproduzent aus und versprach ihr die große Karriere. Kurz vor dem Anschlag kam ihm Denise auf die Schliche ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen