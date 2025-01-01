Richter Alexander Hold
Folge 1248: Tödliches Rezept
45 Min.Ab 12
Die querschnittsgelähmte Sabine Mainzen soll ihren von ihr getrennt lebenden Ehemann Robert mit Strychnin vergiftet haben. Er hatte sie zu einem gefährlichen Ski-Experiment überredet, bei dem sich Sabine so schwer verletzte, dass sie seitdem im Rollstuhl sitzt. Wollte sie sich rächen oder hat jemand absichtlich den Verdacht auf die behinderte Frau gelenkt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick