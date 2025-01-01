Richter Alexander Hold
Folge 1249: Mein fremder Mann
45 Min.Ab 12
Johanna Tabor soll ihren Mann Maximilian in der Nähe ihres gemeinsamen Ferienhauses in Frankreich von einer Aussichtsplattform in den Tod gestürzt haben. Sie hatte herausgefunden, dass seine Druckerei vor der Insolvenz steht. Und nicht nur das: Maximilian hatte offenbar seit Jahren eine heimliche Geliebte, mit der er allem Anschein nach durchbrennen wollte ...
