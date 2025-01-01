Richter Alexander Hold
Folge 1262: Auf Entzug Teil 1
45 Min.Ab 12
Der drogensüchtige Angeklagte soll in die Apotheke, die dem Vater seiner Freundin gehört, eingebrochen sein, eine Angestellte niedergeschlagen, dann Heroinsubstitutionsmittel sowie Psychopharmaka gestohlen haben. Seine Freundin gibt ihm ein Alibi, doch sie war zur Tatzeit selbst schwer drogenabhängig - kann ihrer Aussage Glauben geschenkt werden?
