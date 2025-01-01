Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Auf Entzug Teil 1

SAT.1Staffel 7Folge 1262
Auf Entzug Teil 1

Auf Entzug Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1262: Auf Entzug Teil 1

45 Min.Ab 12

Der drogensüchtige Angeklagte soll in die Apotheke, die dem Vater seiner Freundin gehört, eingebrochen sein, eine Angestellte niedergeschlagen, dann Heroinsubstitutionsmittel sowie Psychopharmaka gestohlen haben. Seine Freundin gibt ihm ein Alibi, doch sie war zur Tatzeit selbst schwer drogenabhängig - kann ihrer Aussage Glauben geschenkt werden?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen