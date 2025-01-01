Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die letzten Worte

SAT.1Staffel 7Folge 1264
Die letzten Worte

Folge 1264: Die letzten Worte

45 Min.Ab 12

Die angeklagte Hausfrau soll ihre ans Bett gefesselte Schwiegermutter ermordet haben, indem sie ihr statt der täglichen Dosis Insulin ein tödliches pflanzliches Gift gespritzt hat. Wollte sie mit dieser Tat verhindern, dass die todkranke Frau ihrem Sohn erzählt, dass seine beiden Kinder gar nicht von ihm, sondern von seinem Bruder sind?

SAT.1
