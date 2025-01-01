Richter Alexander Hold
Folge 1267: Der falsche Verlobte
45 Min.Ab 12
Stefan wird beschuldigt, seine Chefin Silke im Reitstall niedergeschlagen zu haben, weil sie ihm gekündigt hatte. Um das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen, soll er einen Hengst so gereizt haben, dass er wild auf die am Boden liegende ohnmächtige Frau eintrat. Silke ist knapp dem Tod entronnen und glaubt, dass der Verlobte ihrer an Gedächtnisverlust leidenden Schwester dahinter steckt...
