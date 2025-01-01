Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Horrordusche

SAT.1 Staffel 7 Folge 1269
Die Horrordusche

Die HorrorduscheJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1269: Die Horrordusche

45 Min. Ab 12

Die 18-jährige Yvonne wird beschuldigt, einen Anschlag auf ihre Freundin Saskia verübt zu haben. In Folge dessen zog sich Saskia nicht nur einen schweren Ellbogenbruch und eine Lungenentzündung zu, sondern musste sich auch ihre geliebten langen Haare abschneiden lassen. Wollte die Angeklagte auf diese Weise die Liebesbeziehung zwischen ihrem Vater und der über 25 Jahre jüngeren Saskia unterbinden?

