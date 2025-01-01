Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Giftige Krankenschwestern

SAT.1Staffel 7Folge 1280
Giftige Krankenschwestern

Richter Alexander Hold

Folge 1280: Giftige Krankenschwestern

45 Min.Ab 12

Die Krankenschwester Emily Backels soll ihrer Kollegin Meike Höffer Arsen in ihre Körperlotion gefüllt haben. Das Opfer erlitt chronische Vergiftungserscheinungen und konnte sich deshalb nicht länger um den Posten der Oberschwester bemühen, für den sich beide Frauen beworben hatten. Wollte Emily sie nicht nur aus dem Rennen werfen, sondern sich auch dafür rächen, dass ihre Kollegin sie gemobbt hatte?

