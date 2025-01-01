Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Schwindelfrei

SAT.1Staffel 7Folge 1305
Schwindelfrei

SchwindelfreiJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1305: Schwindelfrei

45 Min.Ab 12

Jonas Fabek ist angeklagt, seinen langjährigen Freund Marc Zuter bei dessen Junggesellenabschied vom Dach gestoßen zu haben. Er soll herausgefunden haben, dass Marc seit Jahren eine Affäre mit seiner Frau hatte und außerdem der leibliche Vater seiner beiden Kinder ist. Der Angeklagte jedoch bestreitet die Tat - er leidet an starker Höhenangst...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen