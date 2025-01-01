Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die entgleiste Lebenslüge

SAT.1Staffel 7Folge 1337
Die entgleiste Lebenslüge

Die entgleiste LebenslügeJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1337: Die entgleiste Lebenslüge

45 Min.Ab 12

Manuel Härtel steht im Verdacht, seinen wohlhabenden Patenonkel betäubt und in seinem Wagen auf einem unbeschrankten Bahnübergang abgestellt zu haben, um ihn zu töten, bevor er sein Testament ändern konnte. Da der Zug nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, liegt das Opfer seither im Koma. Fürchtete Manuel so sehr um sein Erbe, dass er vor einem Mordversuch nicht zurückschreckte?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen