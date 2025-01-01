Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Supermarket Soap Opera

SAT.1Staffel 7Folge 1351
Supermarket Soap Opera

Richter Alexander Hold

Folge 1351: Supermarket Soap Opera

45 Min.Ab 12

Die Supermarktangestellte Gabi Loderer hatte mit ihrer Kollegin Ivanka wie so oft Streit. Aus Wut soll sie unmittelbar danach das Kosmetikregal, vor dem Ivanka stand, umgestoßen haben, so dass die Frau darunter begraben wurde und sich mehrere Verletzungen zuzog. Beging Gabi die Tat, weil Ivanka ein Geheimnis über sie herausbekommen hatte und ihr drohte sie anzuzeigen?

