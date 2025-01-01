Tod im Fahrstuhl Teil 2 / Weg von der StrasseJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1443: Tod im Fahrstuhl Teil 2 / Weg von der Strasse
45 Min.Ab 12
Fall 1: Fortsetzung der Verhandlung von gestern... Fall 2: Die 15-jährige Obdachlose Lucy soll den Bankkaufmann Benjamin nach dessen Supermarktbesuch überfallen, verprügelt und dessen teure Einkäufe gestohlen haben. Wollte sie sich mit den gestohlenen Lebensmitteln bei anderen Straßenkindern einen komfortableren Schlafplatz erkaufen?
