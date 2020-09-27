Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1450vom 27.09.2020
Der Angeklagte Gregor Nietheim und ein unbekannter Komplize sollen zur Faschingszeit mit Clowns-Masken verkleidet eine Bankfiliale überfallen haben. Wollte sich der Bankkaufmann, der bis vor Kurzem in dieser Filiale als Kassierer arbeitete, auf diese Weise dafür rächen, dass er gekündigt wurde? Wo befindet sich das Geld jetzt eigentlich? Und warum trägt die Zeugin, die bei dem Überfall gerade als Kundin in der Bank war, eine Perücke?

