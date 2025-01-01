Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Internetmobber

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 1458
Der Internetmobber

Richter Alexander Hold

Folge 1458: Der Internetmobber

45 Min. Ab 12

Der Schüler Emil Seifert wird beschuldigt, seinen stark alkoholisierten Mitschüler Maximilian mit Paketklebeband an eine Rutsche gefesselt und ihn mehrmals ins Gesicht getreten zu haben. Wollte er sich so für die Beschimpfungen im Internet rächen oder wurde Maximilian von einem seiner vielen anderen Mobbing-Opfer so zugerichtet?

