Richter Alexander Hold
Folge 1473: Tödliches Wettrennen
45 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12
Die Angeklagte Schülerin Julia soll den Maurergesellen Moritz in Tötungsabsicht von einem Baugerüst geschubst haben. Wollte sie sich mit der Tat dafür rächen, dass Moritz ihren Bruder Bastian vor Jahren zu einem illegalen Autorennen herausgefordert hatte und dieser dabei tödlich verunglückte? Oder ist Moritz' eifersüchtiger Bruder Robert der wahre Täter? Hatte er Angst um seine Ehe? Schließlich ist er mit Moritz' Ex-Freundin Christine verheiratet ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick