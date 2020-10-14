Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Tödliches Wettrennen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1473vom 14.10.2020
Tödliches Wettrennen

Richter Alexander Hold

Folge 1473: Tödliches Wettrennen

45 Min.Folge vom 14.10.2020Ab 12

Die Angeklagte Schülerin Julia soll den Maurergesellen Moritz in Tötungsabsicht von einem Baugerüst geschubst haben. Wollte sie sich mit der Tat dafür rächen, dass Moritz ihren Bruder Bastian vor Jahren zu einem illegalen Autorennen herausgefordert hatte und dieser dabei tödlich verunglückte? Oder ist Moritz' eifersüchtiger Bruder Robert der wahre Täter? Hatte er Angst um seine Ehe? Schließlich ist er mit Moritz' Ex-Freundin Christine verheiratet ...

