Richter Alexander Hold

Das Kind des Anderen

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1477
Das Kind des Anderen

Richter Alexander Hold

Folge 1477: Das Kind des Anderen

45 Min.Ab 12

Der Angeklagte Bernd Hausmann und die hochschwangere Angeklagte Kerstin Krantz sollen eine Entführung vorgetäuscht haben, um von Kerstins reichem Verlobten Maximilian Lösegeld in Höhe von 100.000 Euro zu erpressen. Die beiden Angeklagten waren früher ein Liebespaar. Ging Kerstin die Beziehung mit Maximilian nur aus finanziellen Gründen ein? Und wo befindet sich das bezahlte Lösegeld jetzt?

SAT.1 GOLD
