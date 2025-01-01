Richter Alexander Hold
Folge 1477: Das Kind des Anderen
45 Min.Ab 12
Der Angeklagte Bernd Hausmann und die hochschwangere Angeklagte Kerstin Krantz sollen eine Entführung vorgetäuscht haben, um von Kerstins reichem Verlobten Maximilian Lösegeld in Höhe von 100.000 Euro zu erpressen. Die beiden Angeklagten waren früher ein Liebespaar. Ging Kerstin die Beziehung mit Maximilian nur aus finanziellen Gründen ein? Und wo befindet sich das bezahlte Lösegeld jetzt?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick