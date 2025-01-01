Einer für alle - Alle für einenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1483: Einer für alle - Alle für einen
45 Min.Ab 12
Die drei Bandkollegen Julian, Philipp und Frank sind angeklagt, weil sie ein HiFi-Geschäft ausgeraubt haben sollen. Die drei halten wie Pech und Schwefel zusammen und streiten die Tat ab. Kann Ursula, die Vermieterin des Bandproberaums, die Jungs mit ihrem Alibi entlasten? Steckt womöglich Renate, die Geschäftsinhaberin des HiFi-Ladens, selbst hinter der Tat, um Versicherungsbetrug zu begehen? Oder gibt es einen ganz anderen Grund für den Raub?
