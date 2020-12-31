Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1497vom 31.12.2020
45 Min.Folge vom 31.12.2020Ab 12

Victoria ist angeklagt, den mit Tequila beladenen Van ihres Ex-Freundes Burkhard beschädigt zu haben. Ihr wird vorgeworfen, mit dem Van in die Schließfächer vor Burkhards Club gerast zu sein und die Ladung anschließend an herbeieilende Gäste ausgegeben zu haben. Wollte sie sich an ihrem Ex rächen? Steckt sie tief im Drogensumpf? Oder hat ein konkurrierender Cub-Besitzer, der Burkhard die Eröffnungsfeier ruinieren wollte, die Finger im Spiel?

SAT.1 GOLD
