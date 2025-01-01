Richter Alexander Hold
Folge 1505: Astrokurs ins Glück
45 Min.Ab 12
Rita Döneke wollte, gegen den Willen ihres Mannes Günther Döneke, mit ihrer Tochter Jacqueline über das Wochenende zu einem überteuerten Astrokurs fahren. Schlug Rita ihrem Ehemann mit einer Gartenschaufel auf den Hinterkopf, weil er ihnen kein Geld für den Kurs geben wollte? Oder hatte der verfeindete Nachbar einen Grund, Günther auf diese Weise etwas heimzuzahlen?
