Richter Alexander Hold
Folge 1506: Todesfalle Mitfahrzentrale
45 Min.Ab 12
Ein Jahr lang waren der Hamburger Sebastian und die Münchnerin Anna via Fernbeziehung ein glückliches Paar. Als sich Anna am Tatwochenende zur vorzeitigen Abreise entschließt, weil sie Sebastians ständige Eifersuchtsattacken nicht mehr aushält, nutzt sie die Möglichkeit, über die Mitfahrzentrale nach München zu gelangen. Doch dort kommt sie nie an. Sie wird nahe einem Autobahnparkplatz bei Hamburg tot aufgefunden. Können die Indizien Sebastian überführen?
