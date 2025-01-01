Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1512
45 Min.Ab 12

Der Sänger und Teenie-Schwarm der Musikband "Rocksupper" wurde angeblich von einer fanatischen Anhängerin betäubt und drei Tage in einem Haus ans Bett gefesselt gefangen gehalten. Ist die naive Angeklagte Lena Koschinski wirklich zu solch einer Tat fähig? Oder macht der angekratzte Star alles, um Ruhm und Reichtum zu erlangen?

