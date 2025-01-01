Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1515
45 Min.Ab 12

Sechs Freunde veranstalten ein Grillfest am See, aber am nächsten Morgen sind nur noch fünf am Leben. Die Leiche von Oliver Becker wird auf der kleinen Insel in der Mitte des Sees gefunden. Es sieht so aus, als sei Oliver von seinem besten Freund Malte Brückner aus Eifersucht ertränkt worden. Hat der angeklagte Malte wirklich aus gekränktem Stolz gehandelt? Oder steckt hinter der Tat eine üble Wette unter den Freunden, die einer von ihnen mit dem Leben bezahlen musste?

