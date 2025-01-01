Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1529
45 Min.Ab 12

Der stadtbekannte Drogendealer Ronny Zeiss wird erstochen in Berlin aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf den drogensüchtigen Simon Hinze, der eigentlich clean sein sollte. Ist er rückfällig geworden und bei einer Auseinandersetzung mit Ronny ausgerastet? Simon bestreitet alle Vorwürfe und gibt an, in der Tatnacht einen Filmriss gehabt zu haben. Gibt es noch andere, die eine Rechnung mit Ronny offen hatten?

