Richter Alexander Hold
Folge 1529: Teufelskreis
45 Min.Ab 12
Der stadtbekannte Drogendealer Ronny Zeiss wird erstochen in Berlin aufgefunden. Der Verdacht fällt schnell auf den drogensüchtigen Simon Hinze, der eigentlich clean sein sollte. Ist er rückfällig geworden und bei einer Auseinandersetzung mit Ronny ausgerastet? Simon bestreitet alle Vorwürfe und gibt an, in der Tatnacht einen Filmriss gehabt zu haben. Gibt es noch andere, die eine Rechnung mit Ronny offen hatten?
