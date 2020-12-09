Richter Alexander Hold
Folge 1547: Familienvertrag
45 Min.Folge vom 09.12.2020Ab 12
Seit Sven Ritter die Rolle des Familienvaters übernommen hat, gibt es in der Familie Hüttemann nur noch Streit. Darum hat Mutter Anke einen Familienvertrag erstellt, dessen Regeln von jedem befolgt werden müssen. Doch Tochter Vivien hat auch diese Grenzen überschritten und durfte deshalb nicht aufs Oktoberfest. Aus Wut soll sie Svens Auto mit einem Pflasterstein demoliert und einen Reifen angestochen haben, weshalb Sven auf dem Weg zur Polizei einen schweren Unfall erlitt ...
