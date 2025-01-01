Richterin Barbara Salesch
Folge 1721: Seelenstriptease
44 Min.Ab 12
Als Horst, der sich seit Langem nach einer Beziehung sehnt und deshalb bei einer Singleshow im Radio mitmacht, seinen ersten Anruf erhält, staunt er nicht schlecht: Die Dame am anderen Ende der Leitung lockt ihn zu einem abgelegenen Winzerkeller. Aber dort hört er überraschend Hilferufe und kann im letzten Moment die völlig erschöpfte Annette befreien. Ist die Frau tatsächlich von ihrem Ex-Freund Marcus fünf Tage lang in dem Keller eingesperrt worden und dabei beinahe verdurstet?
