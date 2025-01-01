Richterin Barbara Salesch
Folge 1744: Bräutigam wider Willen
44 Min.Ab 12
Der 31-jährige Philip ist angeklagt, seine Schwiegermutter Antonia gewürgt zu haben, bis sie sich von ihm befreien konnte. Ist er durchgedreht, weil er nach einer durchzechten Partynacht feststellen musste, dass er mit der Stripperin Kiara verheiratet ist, sich aber an nichts mehr erinnern kann? Wollte er Antonia dazu zwingen zuzugeben, dass sie und Kiara die Intrige eingefädelt haben?
