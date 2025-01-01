Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Der Schuldschein

SAT.1Staffel 10Folge 1757
Folge 1757: Der Schuldschein

44 Min.Ab 12

Nilgün erfüllt sich einen Traum: Zusammen mit ihrer Tochter Fatma zieht sie aus der Großstadt in ein Eifeldorf, um dort einen kleinen Lebensmittelladen zu eröffnen. Aber die Idylle trügt - Manfred, der bisher einzige Kaufmann des Ortes, macht ihr mit seiner Ausländerfeindlichkeit das Leben zur Hölle. Eines Tages wird er Opfer eines Brandanschlages ...

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
