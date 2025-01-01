Richterin Barbara Salesch
Folge 1763: Genital daneben
44 Min.Ab 12
Weil ihr Mann Günther an Erektionsstörungen leidet, wendet sich Beate an den TV-Lebensberater Aaron und schickt ihm ein heimlich aufgenommenes Foto von Günthers Penis für ein so genanntes Genitalhoroskop zu. Als kurz darauf das Bild in Postergröße an jeder Straßenecke hängt, flippt nicht nur Günther aus, sondern auch Beate stellt den TV-Guru Aaron fassungslos zur Rede. Aber hat sie ihm wirklich ein Kristallpendel ins Auge gerammt?
