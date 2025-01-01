Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1763
44 Min.Ab 12

Weil ihr Mann Günther an Erektionsstörungen leidet, wendet sich Beate an den TV-Lebensberater Aaron und schickt ihm ein heimlich aufgenommenes Foto von Günthers Penis für ein so genanntes Genitalhoroskop zu. Als kurz darauf das Bild in Postergröße an jeder Straßenecke hängt, flippt nicht nur Günther aus, sondern auch Beate stellt den TV-Guru Aaron fassungslos zur Rede. Aber hat sie ihm wirklich ein Kristallpendel ins Auge gerammt?

SAT.1
