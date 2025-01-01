Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1794
44 Min.Ab 12

Als Lina Memminger schwer blutend und mit Gehirnerschütterung im zersplitterten Terrassenfenster gefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf ihren Ehemann Robert. Immerhin scheint er seine Frau schon seit längerer Zeit zu misshandeln und zu quälen - davon zeugen zahlreiche Narben und blaue Flecken an ihrem Körper. Allerdings ist auch Linas Bruder Erik für seine Brutalität bekannt ...

