Richterin Barbara Salesch
Folge 1812: So klein mit Hut
44 Min.Ab 12
Wer hat Nora auf ihrer Geburtstagsparty im WC eingesperrt, kurz bevor sie die Verlobung mit Christian bekanntgeben wollte? Etwa der Verlobte selbst - immerhin ist er aus unerklärlichen Gründen einem Verein beigetreten, der "kein Sex vor der Ehe" propagiert? Oder steckt Noras Ex-Freund John, der immer noch Gefühle für Nora hat, hinter der folgenschweren Tat? Wegen ihrer Klaustrophobie sprang Nora aus dem Fenster und erlitt schwere Verletzungen...
