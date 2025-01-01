Richterin Barbara Salesch
Folge 1813: Freaky Friday
44 Min.Ab 12
Als Freddy in der Behindertenwerkstatt die geistig gehandicapte Madita kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Doch deren Mutter ist strikt gegen die Beziehung der beiden und sorgt dafür, dass das Liebespaar sich nicht mehr sehen darf. Doch Freddy hat einen Plan: Er baut heimlich eine Waldhütte für sich und Madita, um dort mit ihr wohnen zu können. Doch am Tag des geplanten Einzugs findet die zwölfjährige Lucy ihren geistig behinderten Onkel Freddy schwer verletzt in der Hütte ...
