Richterin Barbara Salesch
Folge 1816: Pucki - Der Profi
44 Min.Ab 12
Für den Franzosen Pascal endet sein Kurzurlaub in Deutschland hinter schwedischen Gardinen. Der Vorwurf: Er soll die 31-jährige Rebecca auf einem Friedhof fast zu Tode gewürgt haben. Doch warum hätte er sie umbringen wollen - schließlich bestätigt Rebecca, den Franzosen nicht zu kennen. Vielleicht gibt der Tatort die Antwort: Es handelt sich ausgerechnet um das Grab von Rebeccas verhasstem Stiefvater ...
