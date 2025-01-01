Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 10Folge 1816
Folge 1816: Pucki - Der Profi

44 Min.Ab 12

Für den Franzosen Pascal endet sein Kurzurlaub in Deutschland hinter schwedischen Gardinen. Der Vorwurf: Er soll die 31-jährige Rebecca auf einem Friedhof fast zu Tode gewürgt haben. Doch warum hätte er sie umbringen wollen - schließlich bestätigt Rebecca, den Franzosen nicht zu kennen. Vielleicht gibt der Tatort die Antwort: Es handelt sich ausgerechnet um das Grab von Rebeccas verhasstem Stiefvater ...

