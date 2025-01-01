Richterin Barbara Salesch
Folge 1844: Internet-Killer
45 Min.Ab 12
Die 25-jährige Katja versucht, nach ihrer Scheidung in einer Internet-Singlebörse neues Liebesglück zu finden. Doch bereits ihr erstes reales Treffen mit einem Chat-Bekannten endet in einer Katastrophe, denn sie wird beinahe mit einem Gürtel erdrosselt. Ist tatsächlich der wunderliche Computerfreak Paul der Täter? Immerhin hat Katja ihm eine heftige Abfuhr erteilt ...
