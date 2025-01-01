Richterin Barbara Salesch
Folge 1805: Tausche Sarg gegen Ehebett
44 Min.Ab 12
Mord oder Selbstmord? Diese Frage stellt sich, als die junge, attraktive Pia an einem Seidenschal hängend tot in ihrer Wohnung geborgen wird. Als potentieller Täter kommt ihr Mann Peter in Frage, der im Falle einer Scheidung den Verlust der Eigentumswohnung hätte hinnehmen müssen. Zudem hatte er schon seit geraumer Zeit eine Affäre mit der rassigen Natascha. Weiß die neugierige Nachbarin Agnes vielleicht mehr?
