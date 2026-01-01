Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Blutige Braut

SAT.1Staffel 11Folge 1875
Blutige Braut

Blutige BrautJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1875: Blutige Braut

44 Min.Ab 12

Blutverschmiert und völlig verstört wird Luisa im Wald gefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie ihren Mann Sebastian noch am Hochzeitstag in den Keller gesperrt und kurze Zeit später ermordet hat. Wollte sich Sebastian tatsächlich direkt wieder von ihr scheiden lassen? Schließlich hatte er dem Dienstmädchen Marie eine gemeinsame Zukunft versprochen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen